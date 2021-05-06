(Фото) Президент заложил капсулу на месте строительства военного городка в Лейлекском районе

Садыр Жапаров подчеркнул, что вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности, потому как безопасность государства начинается с внешних рубежей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, заложил капсулу на месте строительства военного городка в Лейлекском районе Баткенской области.

Здесь же глава государства встретился с местными жителями, которым рассказал о ходе процесса делимитации и демаркации государственной границы, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Садыр Жапаров подчеркнул, что вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности, потому как безопасность государства начинается с внешних рубежей.

Президент рассказал о мерах по поддержке пострадавших, отметил, что семьям погибших будут выплачены компенсации по 1 млн сомов, получившим ранения от 50 до 100 тыс. сомов, а все разрушенные дома будут безвозмездно восстановлены.

По словам главы государства, всем задействованным государственным структурам и органам местного самоуправления даются своевременные поручения, а координацию их деятельности контролирует лично сам президент.

Местные жители в свою очередь поблагодарили всех неравнодушных кыргызстанцев, которые до сих пор продолжают оказывать помощь Баткенской области.

Источник: Кабар