Калдарбек Койлубайтегин: НПО – аппендикс в организме кыргыза

Бишкек, "Саясат. kg". НПО сегодня кидают камень в огород власти.
— В организме человека есть рудиментарный орган – аппендикс, приходится его удалять, если он воспалится. НПО – тоже ненужный орган в организме кыргыза. Они слушаются только своих кураторов. А эти кураторы и определяют политику. Хозяин тот, кто платит. Наши НПО не борются за правду, словно у них есть станок, печатающий деньги. НПО сегодня кидают камень в огород власти. Не более того. Иногда переходят черту, желая быть объективными, начинают хвалить таджиков, сыпать соль на рану… НПО не волнует настроение народа, серьезность сложившейся ситуации, их интересует только отданный приказ. Они его выполняют. Они – зомби-солдаты. Неважно, как сегодня ведешь информационную политику, все равно будет сильно влияние США, России, Турции, Китая. У США разногласия с Россией, с Турцией, с Китаем. Переживать за исход информационной войны не стоит. Потому что хозяева могут исказить информацию по собственному пожеланию. Сейчас люди бегают только ради денег. Ничего не изменилось.
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