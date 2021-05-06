А.Арабаев: Президент полон решимости и политической воли, чтобы кардинально изменить состояние дел в республике

Однако, проблема в том, что за последние годы мало кто из наших руководителей интересовался конкретно, чем занимается отечественная наука, какие ее достижения и результаты.

Арабаев Автандил Анисович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист республики в интервью ИА «Кабар» поделился впечатлениями относительно послания президента КР С.Жапарова и о новой Конституции, подписанной 5 мая главой государства.

- Вчера Президент С. Жапаров обратился к народу Кыргызстан с посланием. Вы, надеюсь, подробно ознакомились. Какое у вас создалось впечатление?

- Обнадеживающее. Его послание в целом отличается от подобных выступлений предыдущих руководителей своей конкретикой, реальным анализом ситуации, актуальными предложениями. Создается впечатление, что за короткое время Садыру Нургожоевичу удалось обстоятельно вникнуть в суть основных проблем страны, а их, как вы знаете, предостаточно. Очевидно, что Президент полон решимости и политической воли, чтобы кардинально изменить состояние дел в республике.

- Какие, все-таки, аспекты его послания вы могли бы выделить в качестве главного?

- А тут в принципе все важное. Поскольку за последние годы в стране получилось так, что куда ни кинь камешек – всюду проблемы. Поэтому актуальны как внутриполитические, так и внешнеполитические вопросы, которые озвучивал глава государства.

Но, мне как ученому и педагогу были интересны в первую очередь проблемы образования и науки.

Образование сегодня требуют очень серьезных реформ. Качество школьного образования падает. А в связи с коронавирусной пандемией вообще упало. По поводу качества вузовского образования вообще сердце болит. Ректора работают по 10-15, а кое-где по 20 с лишним лет. Это отрицательно влияет на качественную организацию работы вуза. Многие вещи, включая преподавание, посещение студентов, становятся формальными. Коррупция вообще разгуливает. Все это требует реальных, причем решительных мер.

Поэтому своевременны и актуальны предложения Президента относительно реформирования системы образования. Она действительно должна отвечать потребностям и требованиям сегодняшнего дня.

Полностью должны быть пересмотрены не только концепция, содержание и методы обучения, инструменты качественного образования, но и механизмы персональной ответственности руководителей, будь-то школа, будь-то вуз, включая периодическую их сменяемость.

Оправданными являются предложения главы государства о формировании национальной модели образования и воспитания, создании профильных кыргызских лицеев, внедрении ваучерной системы. Полагаю, что таким путем можно качественно улучшить деятельность образовательных организаций страны.

- Какие новшества ожидает сфера отечественной науки?

- Президент особо подчеркнул роль науки в разработке и внедрении передовых технологий и инновационного производства, без чего страна не может обеспечить развитие креативной экономики. И очень важно, что государство берет на себя обязательство оказывать реальную поддержку креативным, высокотехнологичным инициативам, инновационным продуктам и их развитию.

Тем самым, повышается ответственность ученых, научных учреждений и вузов за организацию научно-исследовательских работ в сфере самых актуальных технологий и инновационного производства и результаты такой работы. Словом, наука должна работать прежде всего на экономическое развитие страны.

- А разве наука, научные учреждения не работали до этого на экономику?

- Правильная постановка вопроса. Наука по определению работает на прогресс, в том числе и в сфере экономики. И здесь надо подчеркнуть, что в научно-исследовательских институтах Академии наук, высших учебных заведений, в трудах и диссертациях отечественных ученых сделано немало. Многое из них направлено в том числе и на развитие сферы национальной экономики.

Однако, проблема в том, что за последние годы мало кто из наших руководителей интересовался конкретно, чем занимается отечественная наука, какие ее достижения и результаты. Лучшие продукты национальной науки, включая и тех, что сделано с учетом страновой специфики, и тех, что включало достижения научно-технической инновации, остались нереализованными из-за отсутствия должного финансирования со стороны государства.

Поэтому нам, ученым очень важно было, когда глава государства обратил на это внимание. И более того, Садыр Нургожоевич сказал, что государство должно оказывать реальную поддержку отечественным высокотехнологичным инициативам и инновационным продуктам. Что государство должно инвестировать в передовые технологии и инновационное производство, в основе которых лежит наука.

- У вас наверняка есть предложения по поводу реализации данного предложения Президента?

- Да, есть. Прежде всего, нужно определить механизм их осуществления с учетом тех проблем, которые накопились. Дело в том, что в сфере научно-технической и инновационной деятельности нет конкретного субъекта, который отвечает за ее организации, координацию работы научных учреждений и, самое главное – за результаты такой деятельности. Занимаются все: и Правительство, и Академия наук, и вузы, и ученые, но реального результата пока не видим. В государственных структурах работа, по большому, формализована. В научных кругах нехватка средств для проведения полноценного цикла исследовательского процесса и их внедрения в практику. Еще одна проблема – нет единого центра изучения и обобщения зарубежного опыта инновационной деятельности.

Поэтому считаю актуальным назначение Президентом своего специального представителя по научно-технической и инновационной интеграции. Почему Президент? Потому что по новой Конституции он возглавляет исполнительную власть и несет ответственость за организацию работы исполнительных органов, включая работу в научно-технической и инновационной сфере.

Спецпредставитель мог бы аккумулировать работу всех заинтересованных сторон в данной области, организовать координацию их деятельности и, конечно же, персонально отвечать за вверенный участок.

Но основной миссией спецпредставителя должна стать, все-таки, подготовка предложений по формированию государственной политики в сфере научно-технической и инновационной деятельности с учетом реалий страны и передового зарубежного опыта.

Еще один важный момент. Актуальны для нас сегодня не только качественная организация научно-технической и инновационной деятельности в республике, но и интеграция такой работы с соответствующими органами и учреждениями наших партнеров по СНГ, ЕАЭС, ШОС и зарубежных стран. Так, 6 ноября 2020 года Совет глав правительств стран-участниц СНГ принимал «Межгосударственную программу инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года». Данная программа нацелена на создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономики государств-участников СНГ, трансформации ее в социально ориентированную инновационную экономику, реализацию приоритетов экономического развития на основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем.

Кроме этого, Европейская экономическая комиссия Организации Объединённых Наций в 2019 году в Женеве опубликовал информационно-аналитический доклад «Инновации для устойчивого развития: обзор по Кыргызской Республике», в котором признан большой незадействованный потенциал Кыргызстана для устойчивого роста на основе инноваций. Более того, данная Комиссия рекомендовала Кыргызстану, как раз таки, научно-инновационную интеграцию с европейскими странами.

Так что предложение о назначении специального представителя Президента по научно-технической и инновационной интеграции является актуальным и вполне обоснованным.

- Спасибо за интервью.

Источник: ИАЦ «Кабар»