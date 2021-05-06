ГКНБ КР: Видео, где Ташиев приносит извинение у делегации Таджикистана, фейковое

Видео, где Ташиев приносит извинение у делегации Таджикистана, фейковое

Видео, где председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев приносит извинение у делегации Таджикистана, фейковое.

«Видеоматериал, распространяемый в СМИ и социальных сетях о том, что Председатель ГКНБ и по совместительству глава правительственной комиссии по делимитации и демаркации границ Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич приносит извинение у делегации Таджикистана, является смонтированным, направленный на дискредитацию главы ведомства», - заявили в пресс-службе ГКНБ КР.

Источник: Кабар