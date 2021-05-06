Мамат Айбалаев, экс-губернатор: «Я ни на чьей стороне, но тут немало вины на Мадумарове»

Бишкек, "Саясат. kg". Здесь много вины на Мадумарове.

— Господин Мамат, Адахан Мадумаров заявил, что «находящиеся во власти молодцы виновны» в возникновении кыргызско-таджикских событий. Но ведь он и сам причастен к кровопролитным событиям на границе, говорят, он подписал меморандум о передаче большого участка земли таджикской стороне. Если это так, то имеет ли этот человек моральное право учить сегодня людей уму-разуму?

— Я ни на чьей стороне. Сейчас опасно ехать в мое село, к родственникам. На участке Кок-Терек в селе Ортобоз сожгли 17 домов, таджики утащили вещи и скотину сельчан. В дом родственников (Марданов Закир, Ганы) упала авиабомба, но она не взорвалась. Здесь много вины на Мадумарове. Он отдал таджикам большую территорию, Жака-Орук. Наверное, не бесплатно… Камчы создал комиссию по выявлению причастных к событиям в Баткенском, Лейлекском районах. Посмотрим, как будут проверять и выявлять виновных.