Жениш Молдокматов, даже популистом нужно быть в меру!

Бишкек, "Саясат. kg". Жениш Молдокматов позиционирует себя как молодой и честный политик.
В последнее время лидер политико-демократической партии «Туран» Жениш Молдокматов озвучивает свое мнение по пограничным вопросам, настроен против власти. В социальных сетях его заявления воспринимаются неоднозначно. Вот один из отзывов:
«Жениш Молдокматов позиционирует себя как молодой и честный политик. Цепляется к любой новой власти, подхалимствует. Но как только власть не захочет мириться с его выходками, он становится оппозиционером. Он один из «молодых шакалов». Мы видели, что этот джигит непостоянен, переливается как ртуть. В 2017 году он был сторонником Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах, бегал, не жалея ног. А на октябрьских событиях присоединился к Атамбаеву, сопровождал его на площади Ала-Тоо. Кем является Жениш сегодня? Оппозиционер, который выступает с важным видом. Почему? Поддерживаемые народом друзья Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев разглядели в этом джигите непостоянство, не подпустили к себе близко. В связи с этим этот молодец громко выступил, делая из мухи слона. Даже у популизма есть границы! За ним даже не пойдут шесть человек, так зачем же громко кричать? Он заблуждается, если думает, что народ забыл, как 6 октября он сопровождал Атамбаева. Опомнись, пока не поздно».
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