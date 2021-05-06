Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 18 мая курсировать не будет - КТЖ

С 19 мая 2021 года возобновляется курсирование вышеуказанных пассажирских поездов действующим расписанием.

Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 18 мая курсировать не будет, сообщает пресс-служба госпредприятие «НК «Кыргыз темир жолу».

«18 мая 2021 года для производства срочных работ по ремонту дорожной инфраструктуры на участке Беловодск-Шопоково отменяются из обращения пригородные поезда №6059/6060 и №6061/6062 сообщением Бишкек-Кара-Балта сроком на одни сутки», - говорится в сообщении.

С 19 мая 2021 года возобновляется курсирование вышеуказанных пассажирских поездов действующим расписанием.

Источник: Кабар