Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 18 мая курсировать не будет - КТЖ

С 19 мая 2021 года возобновляется курсирование вышеуказанных пассажирских поездов действующим расписанием.
Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 18 мая курсировать не будет, сообщает пресс-служба госпредприятие «НК «Кыргыз темир жолу».
«18 мая 2021 года для производства срочных работ по ремонту дорожной инфраструктуры на участке Беловодск-Шопоково отменяются из обращения пригородные поезда №6059/6060 и №6061/6062 сообщением Бишкек-Кара-Балта сроком на одни сутки», - говорится в сообщении.
С 19 мая 2021 года возобновляется курсирование вышеуказанных пассажирских поездов действующим расписанием.
Источник: Кабар
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