Затолкали в машину. В с.Лебединовке возле супермаркета похитили девушку

В селе Лебединовке возле супермаркета похитили девушку.
Неизвестные затолкали ее в машину.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 6 мая 2021 года примерно в 02:00 в дежурную часть ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка К.Ф. 2001 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 5 мая примерно в 23:00 возле одного из супермаркетов, расположенных в селе Лебединовке, похитили ее сестру К.И., посадив ее в автомашину марки «Тойота-Эстима», и скрылись в неизвестном направлении.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.
В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции уже установлена личность мужчины, похитившего указанную девушку.
В настоящее время по месту проживания указанного мужчины выехали сотрудники милиции. Подробную информацию сообщим дополнительно.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!