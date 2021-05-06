Затолкали в машину. В с.Лебединовке возле супермаркета похитили девушку

В селе Лебединовке возле супермаркета похитили девушку.

Неизвестные затолкали ее в машину.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 6 мая 2021 года примерно в 02:00 в дежурную часть ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка К.Ф. 2001 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 5 мая примерно в 23:00 возле одного из супермаркетов, расположенных в селе Лебединовке, похитили ее сестру К.И., посадив ее в автомашину марки «Тойота-Эстима», и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции уже установлена личность мужчины, похитившего указанную девушку.

В настоящее время по месту проживания указанного мужчины выехали сотрудники милиции. Подробную информацию сообщим дополнительно.

Источник: Кабар