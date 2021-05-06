В Погранслужбе КР обвинили правозащитницу в попытке разжигания межнациональной розни

Пропуск граждан через государственную границу КР осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность.

Пограничная служба ГКНБ КР заявляет, что информация, озвученная в видеовыступлении на сервисе Youtube правозащитницы Валентины Чупик, о том, что «граждан Таджикистана задерживают в аэропортах Бишкека и Оша и применяют к ним неадекватные меры», не соответствует действительности и является попыткой разжигания межнациональной розни.

Как отметили в пресс-службе ведомства, военнослужащие Пограничной службы ГКНБ КР в своей служебной деятельности руководствуются международно-правовыми договорами и соглашениями, Конституцией и другими нормативными актами Кыргызской Республики.

«Пропуск граждан через государственную границу КР осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность.

В связи с обстрелом таджикской стороной приграничной территории Кыргызстана и, в том числе, пункта пропуска «Кызыл-Бель-автодорожный», а также в целях обеспечения безопасности граждан в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу, с начала пограничного инцидента временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

В этих условиях для обеспечения безопасности граждан Таджикистана, использующих аэропорты Кыргызстана для проезда на родину, организован транзит граждан РТ по территории Кыргызстана по двум маршрутам: граждан Таджикистана доставляют в пункты пропуска для дальнейшего следования через Узбекистан, либо доставляют в пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке госграницы «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», где передают таджикским пограничникам. В обоих случаях провоз граждан Таджикистана к пунктам пропуска осуществляется на автобусах кыргызской стороны.

Указанные меры воспринимаются таджикскими гражданами как адекватные в текущей ситуации и, несмотря на голословные заявления Валентины Чупик, граждане Таджикистана продолжают пользоваться аэропортами Кыргызстана, что является однозначным свидетельством безопасности Кыргызстана для таджикских граждан», — говорится в сообщении Погранслужбы.

В ведомстве также напомнили, что таджикская сторона первой открыла огонь по мирному населению и территории Кыргызской Республики, тем не менее кыргызская сторона, соблюдая все нормы международного права, обеспечивает безопасность граждан Республики Таджикистан на территории Кыргызской Республики.

«Полагаем, что Валентину Чупик намеренно ввели в заблуждение лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки и превращении региона в еще одну «горячую» точку.

Пограничная служба ГКНБ КР считает не имеющими оснований высказывания правозащитницы Валентины Чупик и предпринимает все меры для недопущения эскалации конфликта между двумя государствами», — заключили в ведомстве.



Источник: Элгезит