(Фото) Конфликт на границе. Кыргызстанцы в Женеве провели мирный митинг возле офиса ООН

В городе Женеве (Швейцария) 5 мая прошел митинг возле офиса ООН.

Об этом сообщает пользовательница Facebook Чолпон Орозобекова.

По ее словам, кыргызстанцы вышли на мирную акцию перед зданием ООН, чтобы обратить внимание на кыргызско-таджикский конфликт.

«Мы потребовали, чтобы ООН, ОБСЕ, Евросоюз способствовали мирному урегулированию конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, поддержали пострадавших и расследовали применение Таджикистаном тяжелого оружия против наших мирных жителей. Также обратились в организации Amnesty International и Human Rights Watch, чтобы они расследовали этот конфликт и сделали хронологию событий», - пишет она.

Источник: kg.akipress.org