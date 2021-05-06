(Фото) Конфликт на границе. Кыргызстанцы в Женеве провели мирный митинг возле офиса ООН

В городе Женеве (Швейцария) 5 мая прошел митинг возле офиса ООН.
Об этом сообщает пользовательница Facebook Чолпон Орозобекова.
По ее словам, кыргызстанцы вышли на мирную акцию перед зданием ООН, чтобы обратить внимание на кыргызско-таджикский конфликт.
«Мы потребовали, чтобы ООН, ОБСЕ, Евросоюз способствовали мирному урегулированию конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, поддержали пострадавших и расследовали применение Таджикистаном тяжелого оружия против наших мирных жителей. Также обратились в организации Amnesty International и Human Rights Watch, чтобы они расследовали этот конфликт и сделали хронологию событий», - пишет она.
Источник: kg.akipress.org
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