Таджикистан опубликовал текст совместного заявления делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы

Состоялся обмен мнениями по принятию безотлагательных мер, направленных на урегулирование ситуации на таджикско-кыргызской границе, возобновлению и активизации работы совместной комиссии.

В городе Баткен 1-2 мая состоялось очередное совместное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы. Об этом пишет таджикское государственное агентство «Ховар».

Состоялся обмен мнениями по принятию безотлагательных мер, направленных на урегулирование ситуации на таджикско-кыргызской границе, возобновлению и активизации работы совместной комиссии.

Так, стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном на участках от пограничной точки №43 до пограничной точки №61 и от пограничной точки №135 до пограничной точки №141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.

Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской границы на вышеуказанных участках с 5 по 9 мая 2021 года.

Одновременно с этим, на участках Овчи Калача Бабаджан Гафуровского района, Чоркух, Сомониён, Ходжаи Аъло города Исфары Согдийской области Таджикистана, а также населенных пунктов Максат, Кулунду Лейлекского, Коктош, Коктерек, Аксай Баткенского районов Кыргызстана, рабочие группы сторон до 17 мая 2021 года приступят к проведению топографических работ и описанию проектной линии государственной границы на вышеуказанных участках.

Достигнута договоренность о том, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления таджикско-кыргызской государственной границы, в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов Таджикистана, стороны совместно построят, и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу «Ходжаи Аъло-Ворух» в объезд по восточной стороне населённого пункта Танги (Капчыгай). Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.

Для скорейшего начала строительства указанной автомобильной дороги топографическим рабочим группам поручено совместно с проектными организациями произвести до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка на землях практического использования Баткенского района.

Стороны согласились приступить к проектному описанию линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы на участке Ворух после завершения строительства автомобильной дороги «Ходжаи Аъло-Ворух» в объезд по восточной стороне населённого пункта Танги (Капчыгай).

Стороны договорились, что очередное совместное заседание состоится на территории Таджикистана.

Источник: centralasia.media