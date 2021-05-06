Жениша Молдокматова вызвали на допрос в МВД

В повестке не указывается, по какому делу

Председателя политической партии «Туран» Жениша Молдокматова вызвали на допрос в МВД. Об этом политик сам сообщил в соцсети Facebook.

В повестке указывается, что Молдокматова вызвали в МВД 6 мая в качестве свидетеля. Не указывается, в рамках какого дела.

Отметим, Жениш Молдокматов является оппозиционером нынешней власти.

Ранее Жениш Молдокматов и его соратник Тилекмат Куренов записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову. В нем они предлагали отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева из-за прошедшего конфликта на границе с Таджикистаном.

Источник: vesti.kg