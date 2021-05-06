Главой программного офиса ОБСЕ в Бишкеке назначен посол из России

На данном посту Алексей Рогов заменил Пьера фон Аркса

Посол из России Алексей Рогов назначен главой программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

Алексей Рогов был назначен главой программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 29 марта 2021 года. Он был советником российской делегации в Комиссии ООН по правам человека в Женеве, руководителем отдела по правам человека и гражданскому обществу в представительстве России при ООН в Нью-Йорке, советником-посланником в посольстве России в Копенгагене, Дании. До своего назначения в Бишкеке был заместителем директора департамента по новым вызовам и угрозам МИД России.

Отметим, на данном посту Алексей Рогов заменил Пьера фон Аркса.

Источник: vesti.kg