Состояние пострадавших в ходе вооруженной агрессии Таджикистана удовлетворительное – МЗ КР

Состояние 101 госпитализированного в ходе вооруженной агрессии Таджикистана оценивается как удовлетворительное.

Об этом агентству сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее данным, накануне также был госпитализирован еще 1 пострадавший, который получил ранение 29 апреля, но не обращался за медицинской помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что во всех задействованных стационарах г.Бишкек и Баткенской области на текущий момент достаточно лекарственных средств и изделий медицинского назначения, крови и его компонентов.

Источник: Кабар