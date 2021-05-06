В Кыргызстане предложили ввести запрет на рекламу искусственного питания для малышей

Внесение изменений в указанный Закон может привести к улучшению продвижению исключительно грудного вскармливания и поменять отношение к продуктам и средствам искусственного питания детей.

На общественное обсуждение с 30 апреля выносится законопроект «О внесении изменений Закон «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей».

Инициаторы: депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева, Гюльшат Асылбаева, Айнура Аскарова, Айсулуу Мамашова, Айнура Осмонова.

Согласно документу, законопроект разработан в целях упорядочения норм Закона в части регулирования маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей, повышения ответственности медицинских работников в организациях здравоохранения, производителей, распространителей, приведения в соответствие норм Закона с рекомендациями Всемирной ассамблеи здравоохранения Всемирной организации здравоохранения.

В последнее время все больше матерей и новорожденных в нашей стране активно стали употреблять продукты искусственного вскармливания детей, что приводит к повышению риска заболеваемости детей на раннем этапе развития.

Цель законопроекта также устранение любого проявление коммерческого давления в сфере детского питания и кормления. Для достижения этой цели законопроект предусматривает обязательства государства по защите и пропаганде грудного вскармливания детей, регулирования сбыта и рекламирования продуктов и средств для искусственного вскармливания детей.

Проведенные мониторинги на севере и на юге страны позволяют сделать выводы о том, что в торговых точках (рынки, магазины, аптеки) имеется большой ассортимент продуктов детского питания промышленного производства, который обновляется достаточно часто из-за высокого спроса, продвиженцем реализации продуктов детского питания являются сами продавцы, которые заинтересованы в прибыли.

Медицинские работники ЦСМ и в родильных домах также активно продвигают искусственные смеси, покупая молочные смеси на бюджетные средства, деньги сотрудников и самих матерей. Более того, представители компании-производителя Заменителей Грудного молока (ЗГМ) контактируют с матерями в стенах медицинских учреждений с целью информирования о продуктах детского питания, раздачи подарков, в том числе образцов ЗГМ. В связи с чем возникает необходимость тщательного отслеживания за отношением медицинских работников к продуктам и средствам искусственного питания детей.

Информационные материалы компаний, которые представлены на рынках Кыргызстана, не содержат сведений о пользе грудного вскармливания, негативном влиянии на грудное вскармливание частичного кормления из бутылочки, о вреде искусственного вскармливания. Информационные материалы имеют логотип и название бренда, рекламируют каши и соки, молочные и специальные смеси для недоношенных детей, детей с низкой массой тела и для детей с аллергией и непереносимостью углеводов. На этикетках многих ЗГМ инструкции по приготовлению и кормлении ребенка и «важные замечания» не представлены на государственном языке.

В Кыргызстане согласно последнему исследованию, финансированного ЮНИСЕФ в марте 2008 года, практически во всех родильных домах 13,6% матерям предоставляется информация о том, какие детские смеси лучше, в Центрах семейной медицины (ЦСМ) 63,6% матерей информируются, как докармливать ребенка в случае необходимости, но при этом распространенность исключительно грудного вскармливания среди детей по стране в 2013 года достигает до 57 %.

Из данных, полученных по результатам исследований международных организаций, дети, кормящиеся грудью, менее подвержены болезням дыхательных путей; инфекциям уха, мочевых путей; ранним проявлениям диабетов; ранним проявлениям аллергий; астме и отдышке; синдрому внезапной детской смерти (SIDS, «смерть в колыбели»); болезни Крона; некоторым видам детских онкологических заболеваний, например, лейкемии и лимфоме). У детей, получающих грудное вскармливание наблюдается лучшая реакция на вакцинацию; наблюдается более качественное когнитивное и ментальное развитие; лучшая острота зрения.

Кормящие женщины менее подвержены анемии, раннему раку груди; раку яичников; разрежению костной ткани в старшем возрасте (остеопорозу); беременности в течение первых шести месяцев грудного вскармливания. Новорожденные дети - самая уязвимая часть населения, которая не может выражать свои предпочтения и в соответствие с этим, государство берет на себя защиту их интересов. Государственная защита грудного вскармливания будет заключаться в организации доступа всех заинтересованных лиц, включая беременных женщин и кормящих матерей к адекватной информации об исключительном грудном вскармливании.

В настоящее время убедительно доказано, что при правильной организации грудного вскармливания все женщины способны продуцировать достаточное количество молока. Следовательно, крайне низкий охват детей первых 6 месяцев жизни является показателем неадекватной консультативной помощи по вопросам вскармливания детей на уровне роддомов и ЦСМ.

Для этого государство должно запрещать всякую рекламу и продвижение продуктов и средств для искусственного питания детей, перечень которых четко устанавливается в Законопроектах. Организации здравоохранения не должны использоваться для представления продуктов и средств для искусственного питания детей, плакатов и рекламных объявлений с информацией о таких продуктах и средствах или для распространения материалов, предоставленных производителем или распространителем таких продуктов и средств

Внесение изменений в указанный Закон может привести к улучшению продвижению исключительно грудного вскармливания и поменять отношение к продуктам и средствам искусственного питания детей.