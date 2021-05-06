Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область

Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область

Президент Кыргызсстана Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область.

Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями.