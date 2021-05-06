Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область
Президент Кыргызсстана Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область.
Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями.
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