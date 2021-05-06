Захватить приграничье Кыргызстана и вести переговоры — телеграм-канал о вторжении Таджикистана

Хотя, по запискам спецслужб Таджикистана и по данным источников, цель достигнута и вторжение в Кыргызстан сделает более сговорчивым Бишкек на переговорах по границе.

Интересную версию военного конфликта на кыргызско-таджикской границе изложил телеграм-канал «Мама Азия». Ниже приводим без изменений:

О кыргызско-таджикском конфликте

Если анализировать данные, которые пришли из источников в Таджикистане, то цель военного конфликта, который был развязан, не достигнута.

Хотя, по запискам спецслужб Таджикистана и по данным источников, цель достигнута и вторжение в Кыргызстан сделает более сговорчивым Бишкек на переговорах по границе. Однако, к таким запискам, которые ложатся на стол Рахмону и его дочери Озоды надо относиться с пониманием, так как, могут полететь головы. Такая практика лакировки ситуации стала обычным явлением в Таджикстане.

Как говорят источники, в том числе и из спецслужб Таджикистана, изначально, было задумано углубиться на территорию Кыргызстана и вести с позиции сложившейся ситуации переговоры с Бишкеком.

Как говорят источники, надо было удержать захваченную территорию по максимуму, возможно три -четыре месяца, отрезать Лейлекский район Кыргызстана и довести ситуацию до гуманитарной катастрофы. Также усилить настроения паники в Баткенской области Кыргызстана, что стимулировало бы резкий рост внутренней миграции и выезд напуганных кыргызов вглубь своей страны.

Учитывая опыт Нагорного Карабаха, Душанбе рассчитывал, что Кремль займет позицию миротворца и будет стараться ввести ситуацию в мирное русло. Это дало бы возможность таджикской стороне затянуть с отводом сил с захваченных территорий.

Но, как говорят источники, были записки со стороны политических подразделений МИД Таджикистана, в них говорилось, что кыргызы отличаются высоким уровнем самомобилизации и самоорганизации. Как пример приводили ряд событий в Кыргызстане, в том числе и революции, страшные дни пандемии прошлого года, когда кыргызы организовывались в дружины, в волонтерские движения и фактически вытаскивали свою страну из катастрофы. И все это происходило на фоне растерянной власти и политических сил. МИД РТ выражал беспокойство по поводу проявления такого уровня самомобилизации и возможного массового приезда кыргызов на территорию боевых действий.

Один из офицеров военной разведки Таджикистана сообщил, что и военное руководство било тревогу о том, что затяжной военный конфликт может иметь опасные угрозы и риски для Душанбе. Анализ мобилизационных возможностей показывал, что молодежь Таджикистана не демонстрирует патриотизм и будет использовать все возможности для бегства из страны.

МВД Таджикистана, которое должно было принять первые удары, докладывало, что таджики уже проявляют беспокойство по поводу возможной войны. «Эти сволочи больше озабочены тем, что не смогут вылетать через Кыргызстан в Россию, работать у кыргызов на стройках», сказал источник из МВД РТ. Кроме этого, росло беспокойство по поводу торговли с Кыргызстаном, поставок ГСМ.

Во время конфликта сотрудники МВД Таджикистана докладывало, что часть схронов с оружием и боеприпасами на территории приграничья разграблены. Сотрудники радиотехнической разведки Таджикистана зафиксировали звонки из Исфары на кыргызские номера. Во время звонков таджики предлагали на продажу оружие, в том числе гранатометы. Собеседники из Кыргызстана предлагали таджикам привезти оружие в определенное место, где будет гарантирована безопасность продавцам.

ГКНБ Таджикистана сильно начала беспокоить активность «Вилаята Хорасан» (подразделение ИГИЛ), чьи сторонники активизировали работу в соцсетях и мессенджерах. «Игиловцы» пытались все повернуть в свое русло. С одной стороны они писали, что Шайтан Рахмон начал войну во время Рамадана. С другой они писали, что им нужен коридор до Исфары, чтобы помочь в войне с кыргызами.

Ряд таджикских журналистов также с горечью отметили, что Таджикистан проиграл информационную войну. Что было предсказуемо, так как, в Кыргызстане большое количество независимых СМИ, которые работают без оглядки на власть и поэтому более оперативны при освещении событий.

Таджикская власть сейчас вынужден анализировать ситуацию уже с несколько иными последствиями. Гражданские активисты Таджикистана с горечью отмечают, что автократия Рахмона подавила таджиков, убила в них даже чувство сострадания к своим землякам. Власть сейчас вынуждена давить на бизнесменов, на других, чтобы они демонстрировали такую же активность, какую показывают кыргызы при оказании гумпомощи своим соотечественникам.

Мигранты из Таджикистана жалуются, что путем угроз их семьям, власти фактически собирают поборы с них. И это началось до войны с Кыргызстаном, продолжается и сейчас.

Источник: knews.kg