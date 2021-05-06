ПС ГКНБ КР: В.Чупик ввели в заблуждение, граждан РТ не задерживают, а обеспечивают их безопасность

Пограничная служба ГКНБ КР опровергает заявление о том, что якобы граждан Таджикистана задерживают в аэропортах Бишкека и Оша.

Как сообщает пресс-служба ведомства, озвученное в видео выступление на сервисе Youtube правозащитницы Валентины Чупик с заголовком «Граждан Таджикистана задерживают в аэропортах Бишкека и Оша, к ним принимают неадекватные меры», не соответствует действительности и является попыткой разжигания межнациональной розни.

Военнослужащие Пограничной службы ГКНБ в своей служебной деятельности руководствуются международно-правовыми договорами и соглашениями, Конституцией и другими нормативными актами Кыргызстана.

Пропуск граждан через государственную границу Кыргызстана осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность.

В связи с обстрелом таджикской стороной приграничной территории Кыргызстана и в том числе пункта пропуска «Кызыл-Бель-автодорожный», а также в целях обеспечения безопасности граждан в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного инцидента временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

В этих условиях для обеспечения безопасности граждан Таджикистана, использующих аэропорты Кыргызстана для проезда на родину, организован транзит граждан РТ по территории Кыргызстана по двум маршрутам: граждан Таджикистана доставляют в пункты пропуска для дальнейшего следования через Узбекистан, либо доставляют в пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке госграницы «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», где передают таджикским пограничникам. В обоих случаях провоз граждан Таджикистана к пунктам пропуска осуществляется на автобусах кыргызской стороны.

Отмечается, что указанные меры воспринимаются таджикскими гражданами как адекватные текущей ситуации и, несмотря на голословные заявления Валентины Чупик, граждане Таджикистана продолжают пользоваться аэропортами Кыргызстана, что является однозначным свидетельством безопасности Кыргызстана для таджикских граждан.

Напомним, что таджикская сторона первой открыла огонь по мирному населению и территории Кыргызстана, тем не менее, кыргызская сторона, соблюдая все нормы международного права, обеспечивает безопасность граждан Таджикистана на территории Кыргызстана.

«Полагаем, что Валентину Чупик намеренно ввели в заблуждение лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки и превращении региона в еще одну «горячую» точку.

Пограничная служба ГКНБ считает не имеющими оснований высказывания правозащитницы Валентины Чупик и предпринимает все меры для недопущения эскалации конфликта между двумя государствами», - говорится в сообщении.