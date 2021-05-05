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Правительство КР преобразовано в Кабинет министров. Состав и структура

Президент Садыр Жапаров сегодня подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти. 

Так, глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил: 

Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики. Считать Кабинет Министров правопреемником правительства КР.

Определить следующую структуру Кабинета Министров:

  • Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;
  • Министерство обороны Кыргызской Республики;
  • Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
  • Министерство юстиции Кыргызской Республики;
  • Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;
  • Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
  • Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
  • Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
  • Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
  • Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
  • Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
  • Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;
  • Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;
  • Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
  • Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;
  • Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

  • председателя Кабинета Министров;
  • первого заместителя председателя Кабинета Министров;
  • заместителя председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов;
  • заместителя председателя Кабинета Министров;
  • заместителя председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития;
  • министров;
  • председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

  • Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;
  • Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;
  • Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

           

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