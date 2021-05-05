Правительство КР преобразовано в Кабинет министров. Состав и структура

Президент Садыр Жапаров сегодня подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Так, глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил:

Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики. Считать Кабинет Министров правопреемником правительства КР.

Определить следующую структуру Кабинета Министров:

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

Министерство обороны Кыргызской Республики;

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

Министерство юстиции Кыргызской Республики;

Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

председателя Кабинета Министров;

первого заместителя председателя Кабинета Министров;

заместителя председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов;

заместителя председателя Кабинета Министров;

заместителя председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития;

министров;

председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.