Правительство КР преобразовано в Кабинет министров. Состав и структура

Президент Садыр Жапаров сегодня подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».
Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.
Так, глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил:
Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики. Считать Кабинет Министров правопреемником правительства КР.
Определить следующую структуру Кабинета Министров:
- Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;
- Министерство обороны Кыргызской Республики;
- Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
- Министерство юстиции Кыргызской Республики;
- Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;
- Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
- Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
- Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
- Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
- Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
- Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
- Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;
- Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;
- Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
- Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;
- Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.
Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:
- председателя Кабинета Министров;
- первого заместителя председателя Кабинета Министров;
- заместителя председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов;
- заместителя председателя Кабинета Министров;
- заместителя председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития;
- министров;
- председателей государственных комитетов.
При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:
- Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;
- Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;
- Государственная служба финансовой разведки.
Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!