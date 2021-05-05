Жапаров: Нужно установить личную ответственность милиции, следователей, прокуроров, судов за необоснованные обвинения

Необходимо установить личную уголовную и материальную ответственность сотрудников милиции, следователей, прокуроров, судов за необоснованные обвинения.

Об этом сегодня в послании к народу заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, деятельность правоохранительных органов и судебной системы сегодня стала основным источником рисков, угрожающих правам и безопасности человека.

«Судебная власть и правоохранительные органы нарушают основные ценности кыргызского общества – справедливость и свободу», — сказал президент.

«Я вижу две основные причины происходящего. Первая – это глубоко укоренившаяся «презумпция виновности», которая определяет позицию и отношение следователей, прокуроров и судей. Не расследовав инцидент до конца, они сразу видят в человеке преступника и начинают доказывать его вину.

Еще до вынесения приговора, пресс-службы пишут, что людям предъявлены обвинения в самых тяжких преступлениях. Следствие должно быть беспристрастным, а суд – справедливым.

Вторая причина недоверия населения к правоохранительной и судебной системам – коррупция, позволяющая покупать любое заключение следователя, любой приговор суда.

Уже много лет говорят о реформировании правоохранительных органов и судебной системы, но до сих пор не было проведено эффективной работы по изменению этой ситуации.

Без верховенства закона, без гарантий безопасности наших граждан невозможно социально-экономическое развитие страны.

Во-первых, реформа правоохранительной системы должна быть направлена в первую очередь на восстановление верховенства закона и восстановление общественного доверия к государственным институтам. Во-вторых, необходимо кардинально изменить и улучшить кадровую политику, обучение сотрудников правоохранительных органов.

Необходимо установить личную уголовную и материальную ответственность сотрудников милиции, следователей, прокуроров, судов за необоснованные обвинения.

Несмотря на сложность, началась инвентаризация всех законов. Эта работа будет результативной, и я поручаю государственным органам выполнить ее качественно.

В последние годы преступления против уязвимых групп, такие как покушение на женщин, детей и имущество, вызвали большой общественный резонанс. Считаю, что ответственность за подобные преступления нужно ужесточить. Поэтому я поручил подготовить соответствующие поправки в закон.

В то же время мы должны продолжать работу по гуманизации законов, касающихся мелких преступлений. Необходимо обеспечить правильную классификацию таких преступлений следствием и судом», — отметил Жапаров.

С полным текстом его послания к народу можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Элгезит