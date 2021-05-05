Назначены новые акимы Баткенского и Лейлекского районов

По ее данным, соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Акимом Баткенского района назначен Учкунбек Жоробаев и акимом Лейлекского района назначен Алмазбек Рахманкулов, сообщили агентству в пресс-службе полномочного представительства правительства в регионе.

По ее данным, соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Также и.о. акима Кадамжайского района Абдыманнап Жакбаров написал заявление об уходе по собственному желанию, на его место назначен Кутпидин Шакиров.