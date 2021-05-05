Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о необходимости реформирования вооруженных сил страны.
В ходе оглашения послания народу глава государства отметил, что серьезные изменения в вооруженных силах включают в себя два основных направления.
В частности, по его словам, необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.
«С другой стороны, мы перейдем к созданию «народных дружинников». Эта система обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений», - сказал глава государства.
Источник: Кабар
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