Президент заявил о необходимости реформирования ОТРК

Необходимо реформировать Общественную телерадиовещательную корпорацию.
Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на церемонии оглашения послания народу.
По его словам, для этого нужно создать глобальный медиапроект, который будет продвигать Кыргызстан с привлечением современных информационных технологий.
«Необходимо поддерживать и развивать институты поэзии, импровизации, манасчи, а также национального искусства и кыргызского кино, через которые мир узнает Кыргызстан. В рамках сохранения национальных ценностей особое место уделено сохранению кыргызского языка», - сообщил Жапаров.
Глава государства отметил, что программа развития государственного языка станет обязательным элементом государственной политики. «Кыргызский язык должен быть инструментом интеграции и коммуникации для всех представителей народа Кыргызстана», - сказал он.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!