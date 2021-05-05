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Президент заявил о необходимости реформирования ОТРК

Необходимо реформировать Общественную телерадиовещательную корпорацию.

Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на церемонии оглашения послания народу.

По его словам, для этого нужно создать глобальный медиапроект, который будет продвигать Кыргызстан с привлечением современных информационных технологий.

«Необходимо поддерживать и развивать институты поэзии, импровизации, манасчи, а также национального искусства и кыргызского кино, через которые мир узнает Кыргызстан. В рамках сохранения национальных ценностей особое место уделено сохранению кыргызского языка», - сообщил Жапаров.

Глава государства отметил, что программа развития государственного языка станет обязательным элементом государственной политики. «Кыргызский язык должен быть инструментом интеграции и коммуникации для всех представителей народа Кыргызстана», - сказал он.

Источник: Кабар

           

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