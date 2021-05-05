На сайте президента КР опубликован полный текст новой Конституции

Также глава государства подписал соответствующий закон «О Конституции Кыргызской Республики».
Президент Садыр Жапаров сегодня подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года.
Также глава государства подписал соответствующий закон «О Конституции Кыргызской Республики».
После подписания Садыр Жапаров выступил с посланием к народу страны.
Тем временем на сайте президента опубликовали полный текст новой конституции.
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