Ни одному из предшествующих президентов не выпали на долю столь сложное экономическое положение – Жапаров

По его словам, ни одному из предшествующих президентов не выпали на долю столь сложное экономическое положение и кризисная ситуация как сейчас.

«Я вместе с вами чувствую и понимаю, все тяготы и невзгоды, с которыми вам сегодня приходится сталкиваться», - заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии оглашения послания народу.

По его словам, ни одному из предшествующих президентов не выпали на долю столь сложное экономическое положение и кризисная ситуация как сейчас.

«Сегодня экономика Кыргызстана в плачевном состоянии с дефицитом в 20 млрд сомов. Из-за последствий пандемии по сей день приостановлена торговля со всеми странами. Не буду критиковать прошлое и искать виновных. Наш мудрый народ и прекрасно знает, кто есть кто. Все 30 лет независимости мы были в постоянном поиске путей развития. Но время, данное нам историей на это закончилось, мы больше не можем себе позволить ошибаться», - заявил он.

Глава государства заявил, что мы найдем выход из этого затруднительного положения.

«Для этого нужно будет трудиться днем и ночью. За последнее время я провел много встреч с простыми людьми, экспертами и специалистами в различных областях . Я хотел узнать, о чем думает и простой народ, и эксперты, их мысли о событиях, происходящих в нашей стране. Поэтому мое обращение является обобщением народного мнения, надежд и чаяний наших граждан. Я прекрасно понимаю, что у меня, как у главы государства, очень мало времени. Прошли времена пустых обещаний. Что жизнь через два-три года жизнь людей сказочно улучшится, уже никто не поверит», - сказал Жапаров.

Президент отметил, что текущую ситуацию с момента обретения независимости можно охарактеризовать следующим образом:

- деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа;

- разрозненность общества;

- стагнация системы государственного управления;

- ослабление экономики;

- зависимость нашей страны от внешних сил, особенно от ресурсов и центров влияния.

«Уважаемые кыргызстанцы! В прошлом году темпы роста ВВП нашей страны снизились почти на 9 процентов! Это самый низкий показатель за последние 20 лет.

Дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3 процента от ВВП! К концу года размер внешнего долга составил 58 процентов к ВВП, достигнув критического уровня!

В результате непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали наши стратегические сектора – энергетика и горнодобывающая промышленность», - заявил он.

Жапаров сообщил, результатом безалаберного отношения к использованию земельных ресурсов стало то, что сельское хозяйство не может подняться выше уровня мелкотоварного производства.

«Тяжелая экономическая ситуация день ото дня усугубляет социальное положение народа. Необходимо, засучив рукава, без промедления переходить к решительным действиям», - добавил президент.