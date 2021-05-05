Садыр Жапаров минутой молчания почтил память погибших в ходе событий на кыргызско-таджикской границе

Он подчеркнул, что для сохранения мира и стабильности были приняты все необходимые меры и еще раз выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этих событиях.
Сегодня, 5 мая, на церемонии оглашения послания главы государства народу страны президент КР Садыр Жапаров и участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства отметил, что кыргызстанцы стали свидетелями событий, угрожающих территориальной целостности и безопасности страны.
Он подчеркнул, что для сохранения мира и стабильности были приняты все необходимые меры и еще раз выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этих событиях.
«Я уже дал указание как можно быстрее начать восстановление разрушенных сел. Граждане, пострадавшие в этих событиях, получат всестороннюю поддержку государства. В кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению и нормализации жизни наших граждан в пострадавших населенных пунктах», — отметил президент Садыр Жапаров.
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