Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию.
Церемония подписания проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».
Отметим, что референдум по новой Конституции прошел 11 апреля 2021 года.
В результате «за» новую Конституцию проголосовало более 79% из числа граждан, участвовавших в выборах.
Согласной новому Основному закону, в Кыргызстане изменилась форма правления из парламентской в президентскую.
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