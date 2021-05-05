Главой Баткенской области стал Абдикарим Алимбаев. Что о нем известно

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.
Алимбаев Абдикарим Карбекович назначен полномочным представителем правительства Кыргызской Республики в Баткенской области. Об этом
сообщает пресс-служба кабмина КР.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.
Напомним, прежний губернатор Омурбек Суваналиев был уволен накануне.
Алимбаев Абдикарим Карбекович
Родился в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.
В 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан.
В 2006 году закончил Военную Академию ФСБ Российской Федерации.
Трудовая деятельность
Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.
С 1999 по 2013 годы командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.
В феврале 2013 года был назначен начальником Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы КР.
С 25 марта 2014 г. - заместитель председателя Пограничной службы КР.
С 16 мая по 8 ноября 2016 - председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана
С мая 2018 - начальник Главного штаба – 1-й заместитель председателя Государственной пограничной службы КР.
Полковник
Удостоен ряда ведомственных наград.
Женат, воспитывает троих детей.
Источник: vb.kg
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