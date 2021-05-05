Главой Баткенской области стал Абдикарим Алимбаев. Что о нем известно

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Алимбаев Абдикарим Карбекович назначен полномочным представителем правительства Кыргызской Республики в Баткенской области. Об этом

сообщает пресс-служба кабмина КР.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Напомним, прежний губернатор Омурбек Суваналиев был уволен накануне.

Алимбаев Абдикарим Карбекович

Родился в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.

В 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан.

В 2006 году закончил Военную Академию ФСБ Российской Федерации.

Трудовая деятельность

Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.

С 1999 по 2013 годы командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.

В феврале 2013 года был назначен начальником Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы КР.

С 25 марта 2014 г. - заместитель председателя Пограничной службы КР.

С 16 мая по 8 ноября 2016 - председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана

С мая 2018 - начальник Главного штаба – 1-й заместитель председателя Государственной пограничной службы КР.

Полковник

Удостоен ряда ведомственных наград.

Женат, воспитывает троих детей.

Источник: vb.kg