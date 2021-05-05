Власти Таджикистана депортируют этнических кыргызов? Что говорит МИД

МИД Кыргызстана прокомментировал ситуацию с выдворением из Таджикистана этнических кыргызов, являющихся гражданами КР.

«Факты выдворения граждан Кыргызстана, временно или постоянно пребывающих на территории Таджикистана нам известны. Указанная проблематика находится на постоянном контроле Министерства иностранных дел Кыргызской Республики начиная с середины марта текущего года, когда начала поступать первая информация о проведении внезапных проверок в Лахшском (бывш. Жергетал) районе со стороны паспортно-миграционной службы МВД Таджикистана.

Обеспокоенность кыргызской стороны была озвучена министром иностранных дел КР Р.Казакбаевым в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел РТ С.Мухриддином, состоявшейся 1 апреля т.г. в г.Москве в рамках очередного заседания СМИД СНГ.

Также следует отметить, что данный вопрос обсуждается на уровне министров внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана.

В целях разрешения ситуации, нами предложено таджикской стороне провести в ближайшее время межмидовские консультации по консульским вопросам», — говорится в заявлении МИДа.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Таджикистан начал депортировать жителей Лахшского (Джергетальского) района с кыргызскими паспортами. По данным СМИ, им предлагают отказаться от гражданства КР, в случае отказа следует депортация.

Источник: Элгезит