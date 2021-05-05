Суваналиев прокомментировал свое увольнение с поста главы Баткенской области

В правительстве официально не сообщили об увольнении Омурбека Суваналиева, пока неизвестно и то, кто возглавит Баткенскую область.
Накануне, 4 мая полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев освобожден от занимаемой должности. Он был назначен на эту должность 15 февраля этого года распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова.
Сам Суваналиев комментируя свое увольнение отметил, что решение принято в Бишкеке.
«Оказывается, вынесли решение, что в связи с переходом на другую должность. Я согласился. Узнал об этом сегодня», — сказал он.
Бывший глава Баткенской области добавил, что не знает, на какую должность его собираются перевести, отметив, что для работы на этой должности на постоянной основе в Баткенскую область переехал с семьей.
В правительстве официально не сообщили об увольнении Омурбека Суваналиева, пока неизвестно и то, кто возглавит Баткенскую область.
Напомним, конфликт на границе привел к освобождению от должностей ряда руководителей Баткенской области.
Освобожден от занимаемой должности глава государственной администрации – аким Лейлекского района Бекмуратов Баймурат Асанович. Лишился своего кресла и аким Баткенского района Орозов Акылбек Курбанбекович.
Подал в отставку заместитель полномочного представителя правительства в Баткенской области Эрлан Сапарбаев, проработав на этом посту всего 2 месяца.
Источник: Элгезит
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