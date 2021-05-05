В результате ДТП скончался певец Аслан Гусейнов

В результате ДТП на трассе Баку-Газах 4 мая скончался певец Аслан Гусейнов.

Об этом сообщает начальник отдела по связям с общественностью главного управления полиции, полковник-лейтенант Номидант Пириев.

Мать А.Гусейнова скончалась в минувшем месяце. Тогда певец находился в Москве. А.Гусейнов приехал в Баку для участия в поминках.

Как сообщает западный центр Report, он был похоронен на кладбище Имамзаде.

В похоронах из-за пандемии приняли участие только родственники.

А.Гусейнов начинал свою карьеру в Кыргызстане.

Источник: culture.akipress.org