В результате ДТП скончался певец Аслан Гусейнов

В результате ДТП на трассе Баку-Газах 4 мая скончался певец Аслан Гусейнов.
Об этом сообщает начальник отдела по связям с общественностью главного управления полиции, полковник-лейтенант Номидант Пириев.
Мать А.Гусейнова скончалась в минувшем месяце. Тогда певец находился в Москве. А.Гусейнов приехал в Баку для участия в поминках.
Как сообщает западный центр Report, он был похоронен на кладбище Имамзаде.
В похоронах из-за пандемии приняли участие только родственники.
А.Гусейнов начинал свою карьеру в Кыргызстане.
Источник: culture.akipress.org
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