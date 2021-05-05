Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра КР

Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра КР

Бурканов Арзыбек Орозматович освобожден от должности советника премьер-министра Кыргызской Республики. Об этом сообщили в аппарате правительства.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов.