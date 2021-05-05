Новая Конституция отражает ценности, которыми мы дорожим. Поздравление президента КР

За годы независимости наш Основной закон неоднократно подвергался изменениям и дополнениям, принимались новые редакции.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

Приводим текст поздравления главы государства:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции!

Первая Конституция независимого Кыргызстана, заложившая основы для формирования демократического и правового государства, была принята ровно 28 лет назад, 5 мая 1993 года. Этот день и сегодня имеет особое символическое значение в истории нашей страны.

За годы независимости наш Основной закон неоднократно подвергался изменениям и дополнениям, принимались новые редакции.

В этот знаменательный день 5 мая в соответствии с официальными итогами референдума будет подписан Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики».

Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество.

Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана.

Дорогие кыргызстанцы, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, стабильности и процветания!».