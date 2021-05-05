Глава Баткенской области Омурбек Суваналиев ушел в отставку

Глава Баткенской области Омурбек Суваналиев ушел в отставку

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев ушел с поста. Информацию агентству подтвердили в полпредстве.

По данным ведомства, отставка связана с переходом на другую должность.