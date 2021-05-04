(Видео/фото) Беседа с баткенцами. Учительница рассказала, как ее школа попала под обстрел

Дом Рахатай Джимуратовой сгорел дотла
В ходе конфликта, произошедшего на кыргызско-таджикской границе, в селе Максат Лейлекского района пострадал ряд объектов. Под обстрел попала и средняя школа «Максат».
Учительница начальных классов Рахатай Джимуратова рассказала корреспонденту Vesti.kg о том, как она лишилась кабинета, в котором лежали ее документы.
По словам ее брата Юсупа Джимуратова, дом преподавательницы сгорел дотла. Он приютил родственницу в своем доме в Исфане. Теперь он ежедневно привозит ее оттуда в школу.
По словам кыргызстанцев, ничего не осталось в сохранности в школе.
Перед входом в здание лежит гумпомощь, поступающая от граждан. Эвакуированные жители на данный момент живут в палатках, разложенных возле школы.
Вместе с тем сгорел и детский сад, находящийся неподалеку от школы.
Как рассказала Vesti.kg помощница воспитателя детского сада Айнагуль Усенова, 29 апреля им сообщили о возможных атаках и попросили увести детей.
- Об этом нам сообщили примерно в 12.00, - сказала она. - Заведующая попросила передать родителям воспитанников разойтись по домам. Пошли домой, а там наши соседи, говоря, что случится кое-что, хотели собраться где-то вместе. Но дети начали плакать. Они плакали и говорили, что оставаться не хотят. Тогда мы вышли к каналу.
Источник: vesti.kg
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