Верховный суд оставил в силе решение снять партию НДПК с выборов

ВС сегодня рассматривал кассационную жалобу НДПК на решение Административного суда.

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение Бишкекской территориальной избирательной комиссии и ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов партии НДПК и признании бюллетеней с голосами за нее недействительными.

ВС сегодня рассматривал кассационную жалобу НДПК на решение Административного суда.

Напомним, выборы в БГК прошли 11 апреля. По предварительным данным, НДПК заняла третье место. Позднее эту партию сняли с гонки. Сообщалось, что такое решение принято из-за подкупа голосов ее представителями. Из-за скандала с НДПК официальные итоги выборов до сих пор не объявлены.

Источник: reporter.kg