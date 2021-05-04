Верховный суд оставил в силе решение снять партию НДПК с выборов

ВС сегодня рассматривал кассационную жалобу НДПК на решение Административного суда.
Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение Бишкекской территориальной избирательной комиссии и ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов партии НДПК и признании бюллетеней с голосами за нее недействительными.
ВС сегодня рассматривал кассационную жалобу НДПК на решение Административного суда.
Напомним, выборы в БГК прошли 11 апреля. По предварительным данным, НДПК заняла третье место. Позднее эту партию сняли с гонки. Сообщалось, что такое решение принято из-за подкупа голосов ее представителями. Из-за скандала с НДПК официальные итоги выборов до сих пор не объявлены.
Источник: reporter.kg
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