Минздрав запускает онлайн регистрацию на вакцинацию против коронавируса

Пресс-центр Минздрава КР информирует, что можно зарегистрироваться онлайн для записи на бесплатную и добровольную вакцинацию против COVID-19.
В настоящее время нововведение в пилотном режиме доступно для пунктов вакцинации г. Бишкек, а именно: ЦСМ №4, ГСВ №35, железнодорожная больница, ЦСМ №1, ЦСМ №7, ЦСМ №2, ЦСМ №3, ЦСМ №5, ЦСМ №19, ЦСМ №6, ЦСМ №14, ЦСМ №8, поликлиника строителей (городской Центр медико-консультативных услуг и СМП), ЦСМ №9, поликлиника студентов, ГСВ №33 ЦСМ 13.
Для записи по электронной очереди необходимо:
- Пройти по ссылке vc.emed.gov.kg;
- Выбрать "Электронная очередь";
- Заполнить предлагаемые поля, выбрать предпочитаемый пункт вакцинации;
- Выбрать удобную дату и время для записи на вакцинацию;
- После возможно скачать талон для электронной очереди на мобильное устройство и в случае необходимости предъявить его.
В скором времени записаться на вакцинацию онлайн будет возможно через мобильное приложение.
Источник: vb.kg
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