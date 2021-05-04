Минздрав запускает онлайн регистрацию на вакцинацию против коронавируса

Пресс-центр Минздрава КР информирует, что можно зарегистрироваться онлайн для записи на бесплатную и добровольную вакцинацию против COVID-19.

В настоящее время нововведение в пилотном режиме доступно для пунктов вакцинации г. Бишкек, а именно: ЦСМ №4, ГСВ №35, железнодорожная больница, ЦСМ №1, ЦСМ №7, ЦСМ №2, ЦСМ №3, ЦСМ №5, ЦСМ №19, ЦСМ №6, ЦСМ №14, ЦСМ №8, поликлиника строителей (городской Центр медико-консультативных услуг и СМП), ЦСМ №9, поликлиника студентов, ГСВ №33 ЦСМ 13.

Для записи по электронной очереди необходимо:

Пройти по ссылке vc.emed.gov.kg; Выбрать "Электронная очередь"; Заполнить предлагаемые поля, выбрать предпочитаемый пункт вакцинации; Выбрать удобную дату и время для записи на вакцинацию; После возможно скачать талон для электронной очереди на мобильное устройство и в случае необходимости предъявить его.

В скором времени записаться на вакцинацию онлайн будет возможно через мобильное приложение.

Источник: vb.kg