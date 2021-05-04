Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз

С 12 мая посольство США в России сократит список консульских услуг.
Так, прекратится выдача неиммиграционных и недипломатических виз.
«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», — говорится в сообщении на сайте посольства США.
Помимо этого, посольство не будет предоставлять нотариальные услуги, выдавать консульские отчеты о рождении за границей и обменивать паспорта. Необходимые консульские услуги будут оказаны гражданам США только в случае крайней необходимости, а выдача иммиграционных виз будет продолжена только для экстренных ситуаций.
Гражданам США до 15 июня необходимо покинуть Россию, если у них истекшие визы.
В Кремле прокомментировали ситуацию.
«Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется. Здесь нужно смотреть на первопричину напряженной ситуации, которая складывается в наших двухсторонних отношениях, и если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится, что предтеча всего этого — недружественные действия США», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник: Элгезит
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