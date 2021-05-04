На счет полпредства в Баткене поступило 11,6 млн сомов

В основном гумпомощь поступает в виде продуктов питания, одежды, вещей первой необходимости.

На счет полномочного представительства правительства в Баткенской области поступило 11 млн 684 тыс. 805,92 сомов в качестве помощи для пострадавших от военной агрессии Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба полпредства, согласно приказу главы региона Омурбека Суваналиева создана комиссия, которая контролирует адресность раздачи поступающей гуманитарной помощи.

Также на 4 мая в область поступило 572 тонны 931 кг гуманитарной помощи, из них 515 уже розданы семьям пострадавших, еще 57 тонны 850 кг хранятся на складах.

В основном гумпомощь поступает в виде продуктов питания, одежды, вещей первой необходимости.

Источник: Кабар