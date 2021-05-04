Предложили создать дирекцию по реконструкции Баткена и помощи пострадавшим, сделав ее руководителем Матраимова

Бишкек, "Саясат. kg". Вместо того чтобы бить его, обвинять, зная или не зная всех обстоятельств, нужно дать ему большой шанс.
«Кажется, за 2-3 года не осталось слов, обещаний и требований, прозвучавших о Райымбеке Матраимове… В конце мы пришли к заключению: «Он не настолько навредил, чтобы отправлять на расстрел»… Его сторонники называли его отличным организатором и менеджером. Поэтому у меня возникла мысль о необходимости создания дирекции по реконструкции Баткена и помощи пострадавшим, сделав ее директором Матраимова. Во-первых, если человек действительно толковый, то он покажет себя в деле, организует работу и получит шанс реабилитировать себя в глазах общественности. Во-вторых, говорят, человек он зажиточный, значит, не будет запускать лапу в собранные пожертвования. Не повторятся дурные истории времен восстановления Оша в 2010 году. В-третьих, сам он может внести вклад в сбор пожертвований, привлечь друзей, бизнес-партнеров. Вместо того чтобы бить его, обвинять, зная или не зная всех обстоятельств, нужно дать ему большой шанс. Это мое личное мнение», — сказал общественный деятель Эмильбек Каптагаев.
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