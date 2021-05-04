«Завязали глаза, били везде». Побывавший в плену глава села Интернационал рассказал, как с ним обращались таджикские военные

Мырзабек Жумабаев утверждает, что его похитили на территории Кыргызстана

Глава кыргызского села Интернационал, которого 30 апреля похитили таджикские военнослужащие, рассказал редакции Vesti.kg, с чем ему пришлось столкнуться в плену.

По его словам, 29 апреля он узнал о двух погибших гражданах Кыргызстана и на следующий день утром отправился в Кок-Таш.

- Ближе к вечеру 29 апреля мы узнали, что двое жителей Кыргызстана скончались, и их тела находятся на территории Таджикистана,- рассказывает Жумабаев. - Мы не стали в тот же день ехать туда из-за чрезмерно напряженной обстановки. Утром примерно в 09.30 я выехал в село для изучения обстановки. Меня предупреждали, что со стороны Таджикистана стреляет снайпер, но я все же пошел дальше. И в этот момент меня неожиданно задержали и увезли на свою территорию.

В тот день ему связали ноги, а также закрыли глаза повязкой. Жумабаева привезли во двор местной милиции. Его жестоко избивали и издевались.

- На меня надели наручники и завязали глаза,- вспоминает глава села Интернационал. - Мы находились в открытом пространстве более суток. Меня били везде. Кормили изредка куском хлеба. Там были милиционеры из следственного отдела.

Сейчас Жумабаев находится в отделении травматологии Лейлекской районной больницы.

- Мне пока тяжело вставать с кровати,- делится он. - Мне нужно восстановиться, чтобы продолжить работать.

Напомним, 30 апреля стало известно, что таджикские военные взяли в плен главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Новость вызвала общественный резонанс.

Между тем таджикские СМИ вовсе опровергали информацию, утверждая, что они непричастны к похищению Жумабаева.

Источник: vesti.kg