АНК: В мае цены на ГСМ могут повыситься на 4%

В Кыргызстане мае цены на ГСМ могут повыситься на 4%, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).
В АНК отметили, что общемировой рост цен на нефть, согласно данным на 2 мая 2021 года, цена нефти марки Brent составляет порядка 66,82 долларов США за баррель.
«Согласно имеющейся информации, на российском рынке нефтепродуктов также наблюдается повышение оптово-отпускных цен на ГСМ. С учетом вышеуказанных обстоятельств, в течение мая месяца на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повыситься на 4%», - говорится в сообщении.
При этом, как подчеркнули в Ассоциации, компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений.
Источник: Кабар
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