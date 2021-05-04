Садыр Жапаров обратится с посланием к народу Кыргызстана 5 мая

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации КР, республиканских и областных телеканалов страны.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля т.г., и обратится с посланием к народу страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты Жогорку Кенеша, представители судейского корпуса, Правительства страны, общественные деятели.
С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации КР, республиканских и областных телеканалов страны.
Начало в 10:00 часов.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!