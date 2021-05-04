Садыр Жапаров обратится с посланием к народу Кыргызстана 5 мая

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации КР, республиканских и областных телеканалов страны.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля т.г., и обратится с посланием к народу страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты Жогорку Кенеша, представители судейского корпуса, Правительства страны, общественные деятели.

С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации КР, республиканских и областных телеканалов страны.

Начало в 10:00 часов.