(Фото) Замминистра здравоохранения РУз привился от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля.
Заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев накануне привился от коронавируса совместной китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
По его словам, самый эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний — это массовая вакцинация населения. «Я тоже привился вакциной от коронавируса. Таким образом, я могу защитить себя и членов своей семьи», — сказал Б. Юсупов.
Вакцинация населения от коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. На сегодняшний день вакцину получили более 856 тысяч человек.
Число официально подтверждённых случаев COVID-19 в стране по итогам 2 мая превысило 92 тысяч (прирост за день — 363 случая).
По мнению главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунира Мамедзаде, вакцинация руководителей — это хороший посыл для граждан, у многих из которых до сих пор есть вопросы по поводу вакцинации.
Источник: Кабар
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