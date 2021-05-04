Роза Отунбаева собирает помощь от кыргызского народа гражданам таджикского происхождения?

Бишкек, "Саясат. kg". Бандиты таджики, которые вторглись на Баткенскую землю и стреляли по мирному народу, мало чем отличаются от международных экстремистов и террористов, вторгнувшихся в Кыргызстан в 1999-2000 годы.
По словам журналиста Ырысбека Омурзакова, фонд «Инициативы Розы Отунбаевой» собирает у народа пожертвования для граждан таджикского происхождения.
«Бандиты таджики, которые вторглись на Баткенскую землю и стреляли по мирному народу, мало чем отличаются от международных экстремистов и террористов, вторгнувшихся в Кыргызстан в 1999-2000 годы. Но я хотел бы затронуть другую тему…
Нам нужно благодарить молодых людей, которые повсеместно собирают пожертвования для пострадавших в Баткене: на базарах, торговых центрах, автовокзалах, общественном транспорте. Молодежь выполняет свой гражданский долг.
Но в то же время мне непонятна деятельность фонда «Инициативы Розы Отунбаевой», который предстает в образе интернационалиста, собирает деньги для «братского» таджикского народа, граждан таджикского происхождения, проживающих в Баткене.
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