Документ для придания Баткенской области особого статуса направлен в парламент

Правительство Кыргызской Республики подготовило документ для придания Баткенской области особого статуса.
Об этом премьер-министр Улукбек Марипов сказал на встрече с жителями села Кок-Таш (Торт Кочо).
«Соответствующий решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только он будет принят, Баткенская область получит особый статус, предполагающий, в том числе, налоговые преференции», — сказал премьер-министр.
Глава правительства также сказал, что всем, у кого было разрушено или сгорело жилье, будут построены новые дома.
«Речь, предварительно, идет о 30 домах в Баткенском и 70 в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведет подсчет и как только она закончит работу, начнется строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов»,- отметил Улукбек Марипов.
Глава правительства добавил, что в настоящее время продолжается работа по делимитации и демаркации государственной границы.
Напомним, ранее премьер заявил, что на восстановление разрушенных в ходе конфликта объектов выделено 700 млн сомов. Кроме того, он пообещал, что правительство выплатит компенсации пострадавшим в ходе конфликта на границе.
Источник: Элгезит
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