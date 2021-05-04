Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Эмиром Катара

Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Эмиром Государства Катар шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани.
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Затронуты вопросы организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, проведение очередного заседания Межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, совместной реализации крупных инвестиционных проектов и др.
Наряду с этим стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Президент Садыр Жапаров выразил признательность Эмиру Государства Катар за поддержку, оказываемую кыргызскому народу, и поздравил его и катарский народ с предстоящим праздником Орозо-Айт.
Источник: Кабар
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