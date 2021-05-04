(Фото) Ситуация на границе стабильная, следствие продолжает оценивать ущерб от военной агрессии Таджикистана 

На данный момент уточняется сумма ущерба пострадавших в селах Кулунду, Максат, Интернациональный, Арка1, Арка-2, Жаштык, а также во всех остальных селах приграничных районов.
По состоянию на 4 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная, сообщает пресс-служба МВД.
По ее данным, приграничные села находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная.
Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков в полном объеме координирует работу 47 следственных групп, которые проводят тщательное и объективное расследование, также ведется подсчет причиненного ущерба социальным объектам, жилым домам и другим объектам, поврежденным во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.
На данный момент уточняется сумма ущерба пострадавших в селах Кулунду, Максат, Интернациональный, Арка1, Арка-2, Жаштык, а также во всех остальных селах приграничных районов.
Омурзаков лично координирует работу следственных групп по объективному расследованию по таким фактам, как нанесение телесных повреждений, разрушение жилых домов и сооружений, кражи в Баткенской области.
«Кроме сотрудников милиции в следственные группы вошли представители местной власти, министерства энергетики, МЧС», – сказал Омурзаков.
Милицейские патрули продолжают работать вдоль границы круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.
Источник: Кабар
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