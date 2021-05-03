Конфликт на границе. Эмомали Рахмон сообщил, за чей счет будут восстанавливать дома таджикистанцев

Такое поручение дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, заявил 3 мая на совещании глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщает пресс-служба председателя области.

Все разрушенные дома в результате конфликтов на таджикско-кыргызской границе будут полностью восстановлены за счёт государства — Таджикистана. Об этом сообщает таджикское издание «Азия-Плюс«.

Такое поручение дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, заявил 3 мая на совещании глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщает пресс-служба председателя области.

«По поручению президента создан рабочий штаб, который будет решать вопрос восстановления домов на границе. Все разрушенные в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе дома в течение месяца будут полностью восстановлены за счёт государства. Дома, которые частично разрушены, тоже будут отремонтированы в ближайшие дни», — сказал он.

Пострадавшие, по его словам, получат, денежную помощь.

«Пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная и денежная помощь», — сообщил Раджаббой Ахмадзода.

На совещании заместитель мэра Исфары Джафар Хайдарзода сообщил, что переселенных из-за конфликта жителей сейчас возвращают в места постоянного проживания.

«Те, чьи дома были полностью разрушены, живут во временных приютах», — сообщает пресс-служба главы области.

Между тем, Комитет по чрезвычайным ситуациям страны подготовил предварительные данные.

С целью определения нанесенного ущерба в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе, руководство Управления КЧС по Согдийской области совместно с городской Комиссией по чрезвычайным ситуациям города Исфары и Бободжон Гафуровского района проводят обследования пострадавших домов трех джамоатов города Исфары: Сурх, Ворух, Чоркух и села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района, сообщает пресс-центр ведомства.

Источник: reporter.kg