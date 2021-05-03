(Фото) В селе Максат на сожженных домах оставили надписи. Что они значат

По некоторым данным, ОМП расшифровывается как отдельный мотострелковый полк. Это подразделение входит в состав Минобороны Таджикистана.
В социальных сетях распространяются фотографии сожженных домов в Лейлекском районе, на стенах которых неизвестные оставили надписи «ОМП».
По словам пользователя Facebook Акжола Нышанова, фотографии сделаны в селе Максат.
По некоторым данным, ОМП расшифровывается как отдельный мотострелковый полк. Это подразделение входит в состав Минобороны Таджикистана.
По мнению пользователей соцсетей, к сожжению домов могут быть причастны таджикские военнослужащие.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Источник: 24.kg
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